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Patates hasadı kova atma töreni ile bitti - Son Dakika

Patates hasadı kova atma töreni ile bitti

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:35

Patates hasadı kova atma töreni ile bitti Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde yerli patates hasadı kova atma töreni ile bitti.

Patates hasadı kova atma töreni ile bitti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde yerli patates hasadı kova atma töreni ile bitti.

Kahta Ziraat Odası tarafından ilçede yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Tuğlu köyünde önceki yıllarda deneme ekimi yapılan yerli patatesin hasadı yapıldı. Kahta Ziraat Odası Başkanlığı denetiminde 2020 yılının Şubat ayında 22 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patatesin yapılan kontrol ve bakımlar sonucunda Kahta'da yetiştirilmeye uygun olduğu gözlemlendi. 2021 yılında 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patates hasadı başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "Kahta Ziraat Odası ile GAP Bölge Başkanlığının yapmış olduğu tarımsal yayım ve danışmanlık protokolü doğrultusunda 2017 yılında Tuğlu köyünde gerçekleştirdiğimiz demonstrasyon sonucunda alınan verim ile birlikte çiftçilerimiz o yıldan sonra ticari amaçlı üretim yetiştiriciliğine yönelmiştir. 2020 yılında Kahta Ziraat Odası Başkanlığı denetiminde 15 Şubat 2020 tarihinde 22 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patatesin yapılan kontrol ve bakımlar sonucunda ilçemizde yetiştiriciliğine uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bugün 100 dekarlık alanda yetiştirilen patates hasadı gerçekleştirildi. Patates verimi çiftçimizi memnun ederek dekara 3-4 ton arası verim sağlanmıştır. Kahta Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilerimizin farklı alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda her zaman kendilerine destek olacağız" şeklinde konuştu.

Başka illere gitmeden kendi memleketlerinde çalışmaktan mutlu olduğunu ifade eden tarım işçisi Zeliha Yaşlı, "Çevre köylerden Elmalı köyünde ikamet etmekteyim. Kendi köyümüze yakın alanda patates topluyoruz. Artık il dışına işçi olarak gitmiyoruz. Kendi memleketimizde ailemize maddi destek sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Tarım işçilerinden Habip Çiçek ise, "Elmalı köyünde ikamet etmekteyim. Köyümüze yakın yanı başımızda patates ekmişler. Böyle olunca il dışına işçi olarak gitmemize gerek kalmadı. Kendi köyümüzde ve evimize yakın yerde çalışmaktayız. Daha önce Niğde, Nevşehir ve Konya'ya giderdik. Fakat şimdi çalışma alanımız yanı başımızda olduğu için sabah evden çıkıp işe gidiyoruz, akşam işten ayrılıp kendi evimize dönüyoruz. Yani artık çadırlarda kalmıyoruz. Akşam evimize gittiğimizde en azından artık rahat ediyoruz. Bu imkanları bizlere sunan işverenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldan beri alternatif ürün olarak patates yetiştiriciliğine başladığını belirten Tuğlu köyü çiftçilerinden Hacı Ömer İlya, "Yaklaşık iki yıldan beri alternatif ürün olarak patates yetiştiriciliğine başladım. İlk başlarda deneme amaçlı başladık. Verim almaya başlayınca bu yıl 100 dekarlık alanda ekim gerçekleştirdik. Dekar başına yaklaşık 3.5 ile 4 ton arası ürün almaktayız. Köyümüzden ve çevre köylerden yaklaşık 50 işçi çalıştırmaktayım. Daha önceleri Konya, Eskişehir, Karaman, Niğde ve çevre illerde patates toplamaya giden işçilerimiz bundan sonra kendi memleketlerinde çalışma imkanı buldular. İleriki yıllarda ekim alanımızı büyüterek daha fazla ürün ve daha fazla işçi çalıştırma hedefindeyiz. Kahta Ziraat Odası Başkanlığına da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarım işçileri, günün sonunda patates topladıkları kovaları toplu olarak havaya fırlatarak günü bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

Patates hasadı kova atma töreni ile bitti
Patates hasadı kova atma töreni ile bitti
Patates hasadı kova atma töreni ile bitti
Patates hasadı kova atma töreni ile bitti
Patates hasadı kova atma töreni ile bitti

Ziraat Odası, Adıyaman, Tarım, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Patates hasadı kova atma töreni ile bitti - Son Dakika Ekonomi


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