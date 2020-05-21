Patates hırsızı kamerada - Son Dakika

Patates hırsızı kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda semt pazarında yaşanan patates hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda semt pazarında yaşanan patates hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Cemaliye mahallesinde yer alan kapalı Pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde satışa sunulmak üzere beklenen patates çuvallarının bulunduğu alana yanaşan otomobilden inen bir kişi üzeri branda tezgah ve kasalarla kapalı yerde bulunan patates çuvallarından ikisini otomobilinin bagajına yükledi. Daha sonra tezgah ve kasaları aynı şekline geri getiren hırsızlık şüphelisini semt pazarında satış için bekletilen tezgahlardan birinden daha benzer şekilde patates çuvalları alarak ayrıldığı kaydedildi. Görüntülere yansıyan araç plakası ve şahıs eşkalini belirleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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