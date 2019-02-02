Patates İçin Avrupa'ya Gitmeye Değer Mi?

Selam gençler!

Selam gençler!



Bir patates uğruna avrupa gezilir mi? O kadar yolu tepmeye değer mi? Bakın bakalım değmiş mi. Ama söylüyorum; bu işi buralarda yapmak şart!

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