Patates İçin Avrupa'ya Gitmeye Değer Mi?
40 dakika önce
Selam gençler!
Selam gençler!
Bir patates uğruna avrupa gezilir mi? O kadar yolu tepmeye değer mi? Bakın bakalım değmiş mi. Ama söylüyorum; bu işi buralarda yapmak şart!
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:11 Kaynak: Youtube
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