Son Dakika Haberleri: Patates İçin Avrupa'ya Gitmeye Değer Mi?

Patates İçin Avrupa'ya Gitmeye Değer Mi?

40 dakika önce

Selam gençler!

Selam gençler!

Bir patates uğruna avrupa gezilir mi? O kadar yolu tepmeye değer mi? Bakın bakalım değmiş mi. Ama söylüyorum; bu işi buralarda yapmak şart!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:11 Kaynak: Youtube

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