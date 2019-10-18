Patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Niğde- Kayseri Yolu Hüyük mevkisi yakınlarında meydana geldi. Patates tarlasına giden işçileri taşıyan, 51 JA 635 plakalı minibüs, adı açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 13 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı

Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar