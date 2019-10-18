Son Dakika Haberleri: Patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı
Son Dakika Güncel Patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı

Patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı

1 saat önce

NİĞDE'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı, System.String[]

NİĞDE'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 13 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Niğde- Kayseri Yolu Hüyük mevkisi yakınlarında meydana geldi. Patates tarlasına giden işçileri taşıyan, 51 JA 635 plakalı minibüs, adı açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 13 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:38 Kaynak: DHA
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