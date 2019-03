Patates İthalat Kararı Fiyatların Artmaması Amacıyla Alınmış Bir Ön Tedbirdir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ithalatı kararının alınmasıyla ilgili, "Spekülatif şekilde özellikle seçim zamanında fiyatların artmaması amacıyla alınmış bir ön tedbirdir.

Çankırı'daki ziyaret ve açılış töreninin ardından kentteki bir otelde düzenlenen "Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde tarım ve ormancılık alanında gerçekleştirilen yatırımları anlattı.



Yaklaşık 8 aydır bakanlık görevinde bulunduğunu, masa başında değil, sahada gezip üretici ve çiftçilerle konuşarak kararlar aldıklarını belirten Pakdemirli, nisan ayında Türkiye'nin 81 ilini dolaşmış olacağını söyledi.



Çiftçi ve üreticinin dertlerini bildiğini, sorunların çözülmesi için mevcut kadroların azmi ve kararlılığı bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, "Şu seçimleri bir geçelim, geçtikten sonra göreceksiniz başta tarım sektörü olmak üzere tüm sektörlerde bir rahatlama olacak. Sizleri mutlu etme yolunda her türlü adımı atacağız inşallah." diye konuştu.



Türkiye'de tarımın savunma sanayisinden önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Her gün ordumuzla ilgili bir şeyler söylemiyoruz, konuşmuyoruz. Ordumuzda, 'Şu askerimizi beğenmedik, şunu beğenmedik, bu iş yanlış gidiyor' falan demiyoruz. Çünkü bizim için mukaddes. Aslında tarım da öyle. Avrupa'da Türkiye, tarımsal hasılada birinci sıradadır. Bunlar gerçek veri, safsata değil, yalan değil, çamur siyaseti değil. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün resmi rakamlarıdır. Küçükbaş hayvancılıkta Avrupa'da birinciyiz, büyükbaşta da Fransa'nın ardından ikinciyiz. Türkiye'nin durumu Allah'a şükür iyi ama her gün siyasette bir laflar duyuyoruz. Bir genel başkan çıkıyor, 'Saman ithal ettiniz' diyor. Kardeşim, bir rakamlara bak, rakam konuş. Sen genel başkansın, senin hata yapma lüksün yok, senin rezil olma lüksün yok ancak bunlar rezilliğe alışmışlar. Diyorlar ki ben çamuru atayım, izi kalsın."



Türkiye'de bir dönem saman ithal edildiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Göreve gelince, 'Çıkartın şunun verilerini bakalım' dedim. 9 bin ton saman ithal edilmiş. Türkiye'nin saman ihtiyacı 66 milyon ton. Yani on binde birinden daha az bir samanı birisi ithal etmiş. İthal edebilir. Türkiye bazı ürünlerde ithal de edebilir, ihraç da edebilir. Önemli olan Türkiye tarımsal ürünlerin ithalatı ve ihracatında fazla veriyor mu, buna bakmamız lazım. Türkiye 18 milyar dolar ihracatı, 12 milyar dolar ithalatıyla bu konuda tarım ürünlerinde fazla veren bir ülkedir. Bunu konuşmamız lazım ama çamur atıyorlar." ifadelerini kullandı.



"Bakanlığın sorumluluğunun ne olduğunu bilecek kadar akıllı bir adamım"



Bakan Pakdemirli, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in, "Türkiye'de patates ekiminin yasaklandığı" şeklinde bir söylemi olduğunu anımsatarak, "İnsanın saçını başını yolası geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de üst üste en kötü her yıl 4,5 milyon ton patates üretiliyor. Karantina ile ilgili alınmış bir kararı, yasaklanmış gibi gösteriyorlar." diye konuştu.



Bu yıl yağışların bol olduğu için ekimlerin geciktiğini, tedbiren bir stok oluşturmak için Türkiye'nin patates tüketiminin yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde 200 bin tonluk patates ithalatı için kota açıklandığını bildiren Pakdemirli, şöyle devam etti:



"O da üreticiye zarar vermeyecek bir şey. Çünkü hasat en erken haziranda başlıyor Türkiye'de. Tüketicimiz pahalıya yemesin diye. Bizim görevimiz üreticiyi korumak ama aynı zaman da tüketiciyi de kollamamız gerekiyor. Spekülatif şekilde özellikle seçim zamanında fiyatların artmaması amacıyla alınmış bir ön tedbirdir. Daha da komiği diyor ki, 'Bu patatesleri de Bakanın danışmanı olduğu firma ithal edecek'. Her kim bunu söylüyorsa, sosyal medya dahil, genel başkanlar da dahil olmak üzere hepsi yargı karşısında bedelini ödeyecek. Benim bakanlığım öncesinde danışmanlığını yaptığım bir firma var ama biz sofralık patatesle ilgili bir kota koymuşuz, ithal edilecek. Bildiğiniz elimize bıçağı alıp kabuğunu soyacağımız patates ithal edeceğiz. Benim danışmanlığını yaptığım firmanın bir kilogram taze patates işi yok, dondurulmuş patates işi yapmış. Ben Türkiye'de 16 kişiye nasip olmuş bir görevin başındayım. Bakanlık görevimin haberini aldığım anda bütün ücretli işlerimin hepsinden istifa ettim. Bir bakanlığın sorumluluğunun ne olduğunu bilecek kadar akıllı bir adamım, bunun da nasıl bir etik gerektirdiğini bilecek bir insanım."



Pakdemirli, muhalefetin tabana zıt üç konuyu bir araya ekleyip bakanlık ve şahsının üzerinden hükümeti yıpratarak oy devşirmeye çalıştığını ancak milletin onlara cevabı sandıkta vereceğine inandığını kaydetti.



Basına kapalı olarak bir süre daha devam eden toplantıda Bakan Pakdemirli, üretici ve çiftçilerin sorunlarını dinledi.



Toplantıya Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu da katıldı.

