Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı
34 dakika önce
Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.
Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı
kararına göre, patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı. Sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek. Tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret Bakanlığı
tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenecek. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
ÖSYM, 25 Bin Lira Maaşla Personel Alacak
Patateste Gümrük Vergisi Sıfırlandı, İthalat 200 Bin Ton ile Sınırlandırıldı
Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı
Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!