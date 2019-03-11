Son Dakika Haberleri: Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

34 dakika önce

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı, System.String[]
Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı. Sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek. Tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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