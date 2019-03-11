Patates ithalatında vergi kalktı

200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Gümrük vergisiz patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek.

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