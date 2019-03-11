Son Dakika Haberleri: Patates ithalatında vergi kalktı

Patates ithalatında vergi kalktı

1 saat önce

200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Patates ithalatında vergi kalktı, System.String[]
200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Gümrük vergisiz patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:00 

Ekonomi
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