Son Dakika Haberleri: Patates ithalatını McCain Food mu yapacak?

Patates ithalatını McCain Food mu yapacak?

1 saat önce

Patates ithalatının Tarım Bakanı Pakdemirli'nin bir dönem danışmanlık yaptığı McCain Food şirketi tarafından yapılacağı iddia edildi.

Patates ithalatını McCain Food mu yapacak?, System.String[]
Patates ithalatının Tarım Bakanı Pakdemirli'nin bir dönem danışmanlık yaptığı McCain Food şirketi tarafından yapılacağı iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:00 

Ekonomi
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