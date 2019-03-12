Patates ithalatını McCain Food mu yapacak?
1 saat önce
Patates ithalatının Tarım Bakanı Pakdemirli'nin bir dönem danışmanlık yaptığı McCain Food şirketi tarafından yapılacağı iddia edildi.
Patates ithalatının Tarım Bakanı Pakdemirli'nin bir dönem danışmanlık yaptığı McCain Food şirketi tarafından yapılacağı iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:00
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