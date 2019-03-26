Patates Kızartması Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Yeni bir pes etmeli kapışma ile beraberiz. Arkadaşlarımız bu kez elma dilim patates yiyor.

Yeni bir pes etmeli kapışma ile beraberiz. Arkadaşlarımız bu kez elma dilim patates yiyor. Bu kapışmada çok yiyebilmek kadar şanslı olmak da önemli.

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