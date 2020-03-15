Patates maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar? Patates maskesinin tarifi ve faydaları

Kişi cildine iyi bakmak adına pek çok bitkisel özü bulunan kremler kullanmış olabilir. Doğadan gelen şifaya inanıp, bitkilerin yararlarından faydalanmak mümkündür.



Patates Maskesi



- Patates maskesi bütün ciltler adına uyumlu olan bir maske çeşididir.



- Maske denenirken patatesi çiğ biçimde ve suyu alınarak kullanılması önerilir.



- Maske tarifleri malzemelerine göre patatesin püresi, patatesin rendesi ve suyu şeklinde hazırlıklar yapılabilir.



Etkilerini görebilmek için maskenin sürekli bir şekilde kullanılması gerekir. Tek denemede netice almayı beklememek gerekir.



Maske denmeden hemen önce yüzün makyajdan arındırılması gerekir. Temizlenen cilde uygulanan maske, daha verimli netice verecektir.



Yağlı, sivilceli, kuru ciltler adına değişik öneriler ile patates maskeleri hazırlanır. Cilt tiplerine göre eklenen içerikler de farklılık gösterebilir.



Patates Maskesi Nasıl Yapılır?



1 orta boy patates maske için gereklidir. Rende ise patatesi rendelemek için es geçilmemesi gereken bir eşyadır. Patates maskesi yapılırken ilk önce patates rendelenmelidir. Daha sonra suyu ayrı bir kap içerisine alınır. Bu suyu sonradan kullanmak gerekecektir. Bu yüzden dökülmemesi gerekir. Yüzün makyajdan arındırılması önemlidir.



Patates suyu yüze sürülerek tonik şeklinde kullanılmalıdır. Bu etap yapılırken koltuk üzerinde denemek doğru olabilir. Baş arkaya doğru eğilerek patates rendelerini yüze yerleştirmek önemli olacaktır. Rendelenmiş patates etkisiyle ölü hücrelerden kolayca arınmak ve patates suyu ile ciltteki yağları temizlemek mümkün olacaktır.



Patates Maskesi Ne İşe Yarar?



Patates ve patatesin suyu doğal bir peeling maddesi olarak tanımlanabilir. Bu ise cildi ölü deriden arındırır. Patatesin içeriğinde bulunan amino asitler ile ciltteki lekelerin yok edilmesi mümkündür. Antioksidan özelliği ile ciltte bulunan kızarıkların ve yaraların daha kolay ve çabuk iyileşmesine destek olur. Patatesin suyu, cilt sağlığı konusunda en önemli faydalara sahiptir. Patates suyu cilt üzerindeki sivilceleri ve lekeleri yok eder.



Patates suyu antibakteriyal bir özelliğe sahiptir bu yüzden de akneleri ve sivilceleri geçirerek, siyah noktanın oluşumunu engeller. Patates suyu gözenekleri sıkılaştırıp cildi dinlendirir. Cilde daha dinç ve genç bir görünüm katan patates suyu cilde sürüldüğü zaman cilt yorgunluğunu alır. Şişkinlikleri ise indirir.



Patates Maskesinin Tarifi ve Faydaları



- Patates, cilt lekelerinin rengini açan bir etkiyi bünyesinde bulundurur. Ciltte lekelenme varsa, denemek adına fazla geç kalmamak gerekir.



Ciltte oluşan gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayan patates, cildin sivilceye karşı koruyucu olmasına katkı sağlar.



Patates yüzde oluşan mikropları temizleme hususunda da etkilidir. Mikroplar yok edildiği zaman bütün cilt problemleri de yok edilebilir.



Gözaltında oluşan şişlik ve morlukları giderme konusunda patates maskesine güvenmek gerekir. Çünkü bu durumlarda oldukça büyük yardımı olacaktır.



Kurak ve soğuk bölgelerde yaşanıyorsa cilt sık sık kuruyacaktır. Cildin nemlendirilmesi adına patates maskesi uygulanabilir.



Posalı olmasından ötürü en doğal peeling maskesi olma özelliğini taşır.



Patates maskesi tarifi:



1 tane küçük boy patates,



6 yaprak taze nane.



Patatesler kabuklarından ayrıştırılarak ufak dilimler halinde blendera atılır. Bununla beraber nanelerde ilave edilerek püre haline getirilir. Hazırlanan bu püre sırt üstü uzanıp, gözaltına uygulanabilir. Arzu edilirse bu karışım 10 dakika kadar buzluk içerisinde beklettikten sonra gözaltlarına uygulanabilir. Bu biçimde, soğuk etkisiyle gözaltı şişlikleri de yok edilebilir. Uygulanan maske 15 dakika kadar gözlerde bekletilerek durulanabilir. Maske, her ihtiyaç durumunda kullanılabilir.