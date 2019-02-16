Patates Oturtmayı Bir de Böyle Deneyin | Acayip Tarifler

Selam canlarBugün size efsane bir patates oturtma yaptım. Yaparken de yorum kattım. Sonuç muhteşem oldu.

Selam canlar



Bugün size efsane bir patates oturtma yaptım. Yaparken de yorum kattım. Sonuç muhteşem oldu. Klasik patates oturtmayı hemen herkes en az bir kere yapmıştır. Bir defa da benim tarifimle yapın ne demek istediğimi anlayacaksınız.

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