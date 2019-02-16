Son Dakika Haberleri: Patates Oturtmayı Bir de Böyle Deneyin | Acayip Tarifler

Patates Oturtmayı Bir de Böyle Deneyin | Acayip Tarifler

30 dakika önce

Selam canlarBugün size efsane bir patates oturtma yaptım. Yaparken de yorum kattım. Sonuç muhteşem oldu.

Selam canlar

Bugün size efsane bir patates oturtma yaptım. Yaparken de yorum kattım. Sonuç muhteşem oldu. Klasik patates oturtmayı hemen herkes en az bir kere yapmıştır. Bir defa da benim tarifimle yapın ne demek istediğimi anlayacaksınız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:10 Kaynak: Youtube

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