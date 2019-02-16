Patates Oturtmayı Bir de Böyle Deneyin | Acayip Tarifler
30 dakika önce
Selam canlarBugün size efsane bir patates oturtma yaptım. Yaparken de yorum kattım. Sonuç muhteşem oldu.
Selam canlar
Bugün size efsane bir patates oturtma yaptım. Yaparken de yorum kattım. Sonuç muhteşem oldu. Klasik patates oturtmayı hemen herkes en az bir kere yapmıştır. Bir defa da benim tarifimle yapın ne demek istediğimi anlayacaksınız.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:10 Kaynak: Youtube
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