Patates Salatasını Bir de Benim Tarifimle Deneyin | Ilık Patates Salatası | Acayip Tarifler
9 saat önce
Selam canlarımKaydetmeden önce yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen ??Bugün size Ilık Patates Salatası yaptım ?? Özellikle ılık diye belirtiyorum çünkü gerçek lezzete ılık ılık yiyince ulaşıyorsunuz. Yine dikkat etmeniz gereken tüm püf noktalarını anlattım.
Selam canlarım
Kaydetmeden önce yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen ??
Bugün size Ilık Patates Salatası yaptım ?? Özellikle ılık diye belirtiyorum çünkü gerçek lezzete ılık ılık yiyince ulaşıyorsunuz. Yine dikkat etmeniz gereken tüm püf noktalarını anlattım. #patatessalatasi
nin ne püf noktası olacak Özlem demeyin. İnanın lezzeti arttıran bir sürü püf noktası var. Hadi bakalım geçelim tarife.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:10 Kaynak: Youtube
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