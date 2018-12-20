Son Dakika Haberleri: Patates Salatasını Bir de Benim Tarifimle Deneyin | Ilık Patates Salatası | Acayip Tarifler

Patates Salatasını Bir de Benim Tarifimle Deneyin | Ilık Patates Salatası | Acayip Tarifler

9 saat önce

Selam canlarımKaydetmeden önce yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen ??Bugün size Ilık Patates Salatası yaptım ?? Özellikle ılık diye belirtiyorum çünkü gerçek lezzete ılık ılık yiyince ulaşıyorsunuz. Yine dikkat etmeniz gereken tüm püf noktalarını anlattım.

Selam canlarım

Kaydetmeden önce yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen ??

Bugün size Ilık Patates Salatası yaptım ?? Özellikle ılık diye belirtiyorum çünkü gerçek lezzete ılık ılık yiyince ulaşıyorsunuz. Yine dikkat etmeniz gereken tüm püf noktalarını anlattım. #patatessalatasi nin ne püf noktası olacak Özlem demeyin. İnanın lezzeti arttıran bir sürü püf noktası var. Hadi bakalım geçelim tarife.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:10 Kaynak: Youtube

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz

Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:20:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patates Salatasını Bir de Benim Tarifimle Deneyin | Ilık Patates Salatası | Acayip Tarifler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]