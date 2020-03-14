Patates satıcısı hırsız yaşlı kadının evinden 2 bin 500 TL sini çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patates satıcısı hırsız yaşlı kadının evinden 2 bin 500 TL sini çaldı - Son Dakika

Patates satıcısı hırsız yaşlı kadının evinden 2 bin 500 TL sini çaldı

6 saat önce

Denizli'de patates satma bahanesi ile girdiği 83 yaşındaki kadının evinden 2 bin 500 TL çalan şahıs jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timinden sadece 2 saat kaçabildi.

Patates satıcısı hırsız yaşlı kadının evinden 2 bin 500 TL sini çaldı, System.String[]

Denizli'de patates satma bahanesi ile girdiği 83 yaşındaki kadının evinden 2 bin 500 TL çalan şahıs jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timinden sadece 2 saat kaçabildi. JASAT timi şahsı birkaç saat içinde yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre, olay Serinhisar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, A.İ., (83) isimli kadının evine patates satma bahanesi ile giren H.D., (40) isimli şahıs yaşlı kadını bir süre oyaladıktan sonra evindeki 2 bin 500 TL'yi alarak kaçtı. Yaşlı kadın durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Komşuları ise bir süre çevreye bakındıktan sonra olayı jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi gelerek inceleme başlattı. JASAT ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra kaçan H.D.'yi sadece 2 saat içerisinde çaldığı 2 bin 500 TL para ile birlikte yakalamayı başardı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, çaldığı paralarda yaşlı kadına teslim edildi. - DENİZLİ

Serinhisar, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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