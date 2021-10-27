Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Niğde'de tarlada çalışan çiftçi, patates topladığı sırada traktör ile makineye sıkışması sonucu feci şekilde can verdi. Çiftçinin vefatı köyünde büyük üzüntüye neden oldu.

TRAKTÖR ÜSTÜNDEYKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde Mustafa A. (51) tarlada traktörle patates topladığı esnada kendi kullandığı 51 DZ 059 plakalı traktörden düşerek patates söküm makinesi ile traktör arasına sıkıştı. Talihsiz adam ne yapsa da dengesini toplayamadı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.