Son Dakika Haberleri: Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

26 dakika önce

Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralıAKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde iddiaya göre koyunların patates tarlasına girmesi üzerine çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde iddiaya göre koyunların patates tarlasına girmesi üzerine çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyü yakınlarında patates tarlasında meydana geldi. Hikmet Gündoğan (31), Sami Karaketir (44), Muhammet Sayit Karaketir (27), Ali Karaketir (39) ve Deniz Karataş (26), patates topladığı sırada, tarlaya koyunlar girdi. Bunun üzerine patates toplayanlar, çobanlar Bayram Ünal, Hasan Ünal ve Cenay Günay'a, koyunlarını tarlaya sokmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ardından iki grup üzerinde çıkan tartışma, taşlı ve demir sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekiler tarafından çağrılan jandarmanın müdahalesiyle sona erdi. Aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Bekarlar, Gülağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti
ABD ve Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkese ilişkin 13 maddelik ortak açıklama! İşte 13 maddelik anlaşma Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erdoğan ile Pence görüşmesi sonrası açıklama: İstediklerimizi aldık ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD, Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]