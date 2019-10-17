Patates tarlasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde iddiaya göre koyunların patates tarlasına girmesi üzerine çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyü yakınlarında patates tarlasında meydana geldi. Hikmet Gündoğan (31), Sami Karaketir (44), Muhammet Sayit Karaketir (27), Ali Karaketir (39) ve Deniz Karataş (26), patates topladığı sırada, tarlaya koyunlar girdi. Bunun üzerine patates toplayanlar, çobanlar Bayram Ünal, Hasan Ünal ve Cenay Günay'a, koyunlarını tarlaya sokmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ardından iki grup üzerinde çıkan tartışma, taşlı ve demir sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekiler tarafından çağrılan jandarmanın müdahalesiyle sona erdi. Aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.