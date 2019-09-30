Son Dakika Haberleri: Patates tohumu ithalatına son verecek çalışma
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Patates tohumu ithalatına son verecek çalışma

1 saat önce

Patates tohumu ithalatına son verecek çalışma Sivas'ta ekilen yerli tohumluk patateslerin hasadı gerçekleştirildiSİVAS - Patates tohumunun yurt dışından alınması son verecek çalışma kapsamında, Sivas'ın Kangal ilçesinde ekimi yapılan tohumluk patateslerin hasadı gerçekleştirildi.

Patates tohumu ithalatına son verecek çalışma

Sivas'ta ekilen yerli tohumluk patateslerin hasadı gerçekleştirildi

SİVAS - Patates tohumunun yurt dışından alınması son verecek çalışma kapsamında, Sivas'ın Kangal ilçesinde ekimi yapılan tohumluk patateslerin hasadı gerçekleştirildi.

Adana merkezli faaliyet gösteren özel bir tohum firması, patates tohumu ithalatına son verecek bir çalışmaya imza attı. Türk tarımına uygun tohumluk patates geliştiren firma, hastalıklardan uzak tutmak için geliştirdiği en verimli ırkın ekimini Sivas'ın Kangal ilçesinde gerçekleştirdi. 900 dönümlük alanda ekibi yapılan yerli tohumluk patateslerin hasadı ile geçtiğimiz gün gerçekleşti. Traktörler ve tarım işçileri tarafından gerçekleştirilen hasat havadan da görüntülendi.

Tohumluk patates ithalatına son verecek

Konuyla ilgili açıklama yapan projede görevli ziraat mühendislerinden Hasan Ağrı, firmaları olarak Türk tarımına uygun 10 çeşit tohumluk patates ürettiklerini belirterek, "Geliştirdiğimiz en verimli ırkın ekimini, patates hastalıklarından etkilenmemesi için çevresinde patates tarımı yapılmayan Sivas'ın Kangal ilçesindeki bu 900 dönümlük alanda gerçekleştirdik. Daha önce tohumluk patates yurt dışından ithal ediliyordu. Islah çalışmaları ülkemizin tarım şartlarına göre yapılmayan anaçlık tohumlar iki yıl çoğaltıldıktan sonra ekilebiliyordu. Bu şekilde yurt dışına da çok döviz gidiyordu. Biz dövizimizin yurt dışına gitmemesi ve kendi toprak yapımıza uygun tohumluk patatesleri üretmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Artık yerli tohum kullanılacağı için dövizimin yurt içerisinde kalacağı gibi ihraç edip ülkemize döviz girdisi de sağlayabileceğiz."şeklinde konuştu.

Patates tohumu ithalatına son verecek çalışma

Kangal, Adana, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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