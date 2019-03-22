Son Dakika Haberleri: Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı

Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, meteorolojinin zirai don uyarısına karşı tarım alanlarını elyaf örtüyle kapladı.

Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, meteorolojinin zirai don uyarısına karşı tarım alanlarını elyaf örtüyle kapladı. Elyaflarla tarlalar, adeta kar yağmışçasına beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre, soğuk hava dalgası geri dönüyor. Hafta başında 20 derecelere yaklaşan hava sıcaklıkları bazı bölgelerde yarından itibaren aniden düşecek. Yapılan uyarılarda, pazar gecesinin 3 dereceyi göreceği ifade edilirken, İç Anadolu Bölgesi'nin bazı noktalarında ve Doğu Anadolu'nun birçok şehrinde ise kar yağışı görülecek.

PATATESLER ÖRTÜ ALTINA ALINDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşme ihtimaline karşı önlem alan patates üreticileri de harekete geçti. Ödemiş ilçesinde patates üreticileri, ekim yapılan yaz patateslerini zirai don tehlikesine karşı korumak için ekili tarlaları elyaf örtü altına almaya başladı. Elyaf örtü tarlaları, kar yağmışçasına beyaza bürüdü.

"ÜRETİCİNİN KULAĞI METEOROLOJİDE"

Ödemişli Ziraat Mühendisi Özkan Akgün, elyaf örtünün patates tarlalarını kışın son don etkilerinden korumak adına etkili bir çözüm olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Patates fiyatları bilindiği gibi tarlada 4 lira civarında seyrediyor. Bunun tabii ki nedenleri var. Hem girdi maliyetleri arttı hem de tarlalarda patates azaldı. Üretici şimdi yaz patatesini yetiştirme telaşına düştü. Üreticinin kulağı meteorolojide."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:42 Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:06:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]