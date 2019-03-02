Son Dakika Haberleri: Patates Üreticilerini Don Vurdu

Patates Üreticilerini Don Vurdu

1 saat önce

Türkiye'nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana'da patates ekili arazileri don vurdu.

Patates Üreticilerini Don Vurdu, System.String[]
Türkiye'nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana'da patates ekili arazileri don vurdu. Patates üreticilerinin don zararı nedeniyle yüzde 30-50 oranında verim kaybı yaşayacaklarını belirten CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, çiftçilerin zararının karşılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Don zararının yaşandığı Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde patates ekili bir tarlada toplanan üreticilere, CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da destek verdi. Don zararının etkili olduğu tarlada konuşan çiftçi Fahrettin Ateş, "İki gün önce meydana gelen don nedeniyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Tarlaya bakıldığında anlaşılacağı üzere büyük zararımız var. 1 kilogram patatesin çiftçiye üretim maliyeti zaten 2 lirayı aşıyor. Şimdi bir de don zararı nedeniyle mağdur olduk. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), patateste don zararını sigorta kapsamında olmadığı için karşılamıyor. Yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu Sivas'taki Delik Tepe Gizemini Koruyor

Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 15:02:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patates Üreticilerini Don Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]