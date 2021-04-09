Patates üreticisi, pazar planlaması istiyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde mart ayı başlarında başlayan patates ekimi devam ediyor. Geçen yıl 40 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 30 bin dekara geriledi. Girdi maliyetlerinden şikayetçi olan üretici, şimdiden pazar planlaması yapılmasını istiyor.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı, merkez ve köylerinde geçen ayın başlarında başlayan ekim sezonu hızla devam ediyor. İlçede patates ekimi yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlçede geçen yıl 40 bin dekar alanın üzerinde 1000 üretici tarafından ekim yapılırken, bu yıl 800 üretici tarafından 30 bin dekar alana patates ekimi yapılması bekleniyor. Yazlık ekimler mart başında başlıyor ve nisan ayı sonlarına kadar sürüyor. Kışlık ekim ise nisan ayı sonunda başlayarak temmuz ayına kadar sürüyor. İlçede patates hasadı ise yazlık ekimlerde temmuz ayı sonlarında, kışlık ekimlerde ağustos ayının son günlerinde başlıyor.