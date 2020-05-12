Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu - Son Dakika Ekonomi

Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu

6 saat önce

Turfanda patates hasadının gecikmeli olarak geçtiğimiz hafta başladığı Adana'da üretici tarlada kilogramı 2 lira 20 kuruştan satılan patatesin fiyatının 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeli.

Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu, System.String[]

Turfanda patates hasadının gecikmeli olarak geçtiğimiz hafta başladığı Adana'da üretici tarlada kilogramı 2 lira 20 kuruştan satılan patatesin fiyatının 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeli.


Adana'da bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle Nisan ayının başlarında başlaması gereken turfanda patates hasadı Mayıs ayının ilk haftasına kadar geriledi. Bu yıl 68 bin dekar alana ekilen erkenci patates hasadına başlayan çiftçiler Türkiye'deki patates üretiminin yüzde 5'ini karşılayarak bütün illere patates sevkiyatı yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri 50 kiloluk torbalara doldurdu.


Rekoltenin geçen yıllara göre yüzde 45 düştüğü öğrenilen patatesin fiyatı da tarlada 2 lira 20 kuruştan alıcı buluyor. Ancak tarlada 2 lira 20 kuruştan alıcı bulan patates özellikle marketlerde kilosu 5 liradan satılıyor. Pazarlarda ise patatesin kilosu 3.5-4 liradan satıldığı öğrenildi. Üretici Fuat Polat, tarlayı kiraladıklarını iki ortak olduklarını hasadın kötü olmadığını tarlada patatesi sattıklarını belirterek, "Patatesi şimdilik tarlada kilosu 2 lira 20 kuruştan sattık. Ancak virüsten dolayı satışlar sınırlı olduğu için önümüzdeki haftalarda patatesin kilosunun tarlada 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeliyiz. Şuan maliyetini kurtarıyor ancak kilosu 1.5 liraya ve daha aşağıya düşerse bu fiyat maliyeti kurtarmaz" dedi.


Polat, patatesi yetiştirip hasat edenin ve en büyük emek harcayanın çiftçi olduğunu ancak bu üründen hep aracıların para kazandığını kaydetti. - ADANA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:45 Kaynak: İHA


Son Dakika

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi 'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,98'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor         
17:11
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti         
16:53
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı         
16:40
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek         
16:38
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
16:36
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti         
16:28
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti         
16:23
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki         
16:13
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek         
16:12
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti         
16:05
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti         
15:59
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek         
15:47
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız         
15:39
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor 'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor         
15:38
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti         
15:36
Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu         
15:34
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu Uma Thurman, Kill Bill'in çekimlerinde canlı canlı gömüldü Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu Uma Thurman, Kill Bill'in çekimlerinde canlı canlı gömüldü         
15:34
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı         
15:32
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek         
15:29
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı         
15:06
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi         
15:01
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu         
14:59
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu         
14:59
Kerkenez kuşu ile karga arasında inanılmaz üstünlük mücadelesi! Kerkenez kuşu ile karga arasında inanılmaz üstünlük mücadelesi!         
14:53
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi         
14:51
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı         
14:47
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu         
14:42
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı         
14:35
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu         
14:30
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 17:15:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]