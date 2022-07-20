PATATES ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SANDIKLI'DA HASAT BAŞLADI, FİYAT ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika
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PATATES ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SANDIKLI'DA HASAT BAŞLADI, FİYAT ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

20.07.2022 12:55

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı geçen hafta başladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı geçen hafta başladı. Hasadın 4 ay sürmesi beklenirken, tarladan kilogramı 6 ila 7 lira arasında satılan patatesler, üreticiyi mutlu etti.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'da patates hasadı geçen hafta başladı. Tarladan özel makineyle sökülen patatesler, işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor. Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. İlçede geçen yıl 856 patates üreticisi 31 bin dekarda ekim yaparken, bu yıl 884 patates üreticisi 35 bin dekar alanda ekim gerçekleştirdi. Geçen yıl kilogramı 75 kuruş ila 1 lira 50 kuruşa satışı yapılan patateslerin bu yıl 6 ila 7 liradan alıcı bulması, üreticinin yüzünü güldürüyor.

'ÇİFTÇİMİZ BU SENE BİR NEBZE DE OLSA PARA KAZANIR'

Patates söküm çalışmalarını inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, rekolte ve fiyatlardan üreticinin memnun olduğunu ancak girdi maliyetlerinin artmaması gerektiğini söyledi.

Toptaş, Sezonumuz güzel başladı bu sene. Geçen seneye göre kuraklık yok. Su sıkıntımız yok. Verim de güzel. Kalite de güzel. Fiyatlarımız da iyi bu sene. Çiftçimiz bir nebze de olsa para kazanacak. Girdi maliyetleri bu seviyede kalırsa fiyat düşmeyecek gibi görünüyor. Fiyat düşmezse çiftçi memnun olacak dedi.

'FİYAT VE REKOLTE GÜZEL'

Patates üreticisi Süleyman Doğan, 2022 yılı için ilçemizde patates sökümü başlamıştır. Bu yıl rekolte, verim çok güzel. Bu yıl yağışlar çok güzel gitti. Havaların serin olması dolayısıyla da verim artışı güzel. Hastalık durumu da olmadı. Geçen yıl 70 kuruş ila 1 lira 50 kuruş iken bu yıl 6 ila 7 lira arasında satış yapmaktayız. Bu yıl girdi maliyetleri ağır oldu. Masraflar ağır ama zor şartlarda patateslerimizi yetiştirdik. İnşallah bütün çiftçi arkadaşların yüzü gülsün. Emeklerinin karşılığını versin yüce Allah diye konuştu.

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AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı Patates 7 TL'yi bulan satış fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü Patates 7 TL'yi bulan satış fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PATATES ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SANDIKLI'DA HASAT BAŞLADI, FİYAT ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: PATATES ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SANDIKLI'DA HASAT BAŞLADI, FİYAT ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika
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