Patates Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada patates yüklü kamyon devrildi.
Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde meydana gelen kazada patates yüklü kamyon devrildi.
Alınan bilgiye göre, Sandıklı ilçesi Akin köyü yakınlarında Hakkı T. (60) idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen kamyon yan yattı.
Yaralı olarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Hakkı T.'nin ilk müdahalesi sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi
Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kazada, kamyondaki patatesler yola savruldu. Çevreye savrulan patatesler işçiler yardımıyla başka bir araca yüklendi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:39 Kaynak: AA
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