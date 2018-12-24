Son Dakika Haberleri: Patates Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Patates Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada patates yüklü kamyon devrildi.

Patates Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada patates yüklü kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Sandıklı ilçesi Akin köyü yakınlarında Hakkı T. (60) idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen kamyon yan yattı.

Yaralı olarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Hakkı T.'nin ilk müdahalesi sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Kazada, kamyondaki patatesler yola savruldu. Çevreye savrulan patatesler işçiler yardımıyla başka bir araca yüklendi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Afyonkarahisar, Sandıklı, Güncel
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