Son Dakika Haberleri: Patates Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

Patates Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Patates Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza Sandıklı-Akin köyü yolu üzerinde meydana geldi. Hakkı T. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası yaralanan şoför Hakkı T., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla birlikte yola savrulan patatesler işçiler yardımı ile başka bir kamyona yüklenirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:01 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Sandıklı, 3. Sayfa
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