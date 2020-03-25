Patates yüzde 100 zamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patates yüzde 100 zamlandı - Son Dakika

Patates yüzde 100 zamlandı

6 saat önce

Tüm dünyada salgın haline gelen korona virüsü ile mücadele tüm hızıyla sürerken, bazı ürünlerin fiyatları da çıkış gösterdi.

Patates yüzde 100 zamlandı, System.String[]

Tüm dünyada salgın haline gelen korona virüsü ile mücadele tüm hızıyla sürerken, bazı ürünlerin fiyatları da çıkış gösterdi. Patates üretimin en yoğun olduğu İzmir'in Ödemiş ilçesinde ise fiyatlar yüzde 100 zamlandı, 5 liraya çıktı.

Türkiye korona virüs ile ilgili mücadeleye tüm hızıyla devam ederken, bazı vatandaşlar evde kalınması çağrılarına olumlu yanıt verdi. Market ve pazarlarda alışveriş yoğunluğunun yaşanmasının ardından ise bazı ürünlerin fiyatı arttı. O ürünlerin başında ise patates geldi. Üretimin en yoğun olduğu Ödemiş ilçesinde ise fiyatlar yüzde 100 zamlandı. Kilogram fiyatı 2.5 lira olan patates, ilçede kilogramı 5 liradan satıldı.

"PATATES, ŞU AN ÖDEMİŞ'İN TARLALARINDA KALMADI"

Satıcı Şükrü Korkmaz, geçtiğimiz haftalarda 2,5 liradan satılan patatesin bu hafta yüzde yüz zamlandığını söyledi. Korkmaz, kendisinin alım-satım yaptığını belirterek, "Patates, şu an Ödemiş'in tarlalarında kalmadı. Yeni ürün yaz patatesi ekimleri devam ediyor. Patatesin, tarlada kaldıysa bile 4 liradan işlem gördüğünü öğrendik. Şu an patates, depolarda ve büyük hal işletmecilerinin elinde var. Bize kaç liradan verirlerse biz de üstüne kar koyup satmak durumundayız" dedi.

Korkmaz, "Küçük üretici, hasat yapar yapmaz ürününü elinden çıkarır. Biz de geçen haftaya kadar 2-3 liradan satış yaptık; ama bu hafta patates bulmakta zorlandık. Büyük çaplı üreticiler üreticilerle halci ve depocular, satın aldıkları patatesi depolara atıp fiyatları kendileri belirliyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Türkiye, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:10 Kaynak: İHA

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