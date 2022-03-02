Patatesin "parmak izi" çıkarılıp genetik tabanı oluşturulacak - Son Dakika
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Patatesin "parmak izi" çıkarılıp genetik tabanı oluşturulacak

02.03.2022 12:22
Patatesin "parmak izi" çıkarılıp genetik tabanı oluşturulacak

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde yapılan ıslah çalışmaları kapsamında patatesin "parmak izi" çıkarılarak genetik tabanının oluşturulması hedefleniyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde yapılan ıslah çalışmaları kapsamında patatesin "parmak izi" çıkarılarak genetik tabanının oluşturulması hedefleniyor.

Enstitü müdürü Uğur Pırlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı faaliyet gösteren enstitüde, hastalık ve zararlılara dayanıklı, yerli ve milli, yemeklik, sanayilik patates çeşidinin geliştirilmesinin yanında farklı projeleri de hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda geliştirilen ve tescil edilen çeşit adaylarının genetik kimliklerinin çıkartılması amacıyla laboratuvarda uluslararası standartlara uygun moleküler markörler kullanılarak çalışma yürütüldüğünü aktaran Pırlak, şunları kaydetti:

"Enstitümüzce geliştirilen ticari çeşitlerin DNA izolasyonları, PCR testleri, PCR ürünlerini analiz etmek için yüksek teknolojik cihazlar kullanılarak soy ağacının belirlenmesi çalışmaları uzmanlarımız tarafından yürütülüyor. Islah çalışmaları neticesinde daha verimli çeşitler elde edebilmek için patates çeşitlerinin genetik kimlikleri ve özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Böylelikle daha yüksek verimli çeşitler elde ederek piyasaya sunulacak ve çiftçilerimiz bundan istifade edecek."

Pırlak, bir bölgede aynı patates çeşidinin farklı isimlerle üretilip ticarete konu edilebildiğini belirterek, "Bu, bazı anlaşmazlıklara ve uyuşmazlıklara neden oluyor. Patatesin parmak izi çıkartıldığında bu sorunların ortadan kalkması sağlanacak. Asıl önemli konu da tohumluğun üretilmesi, tescil edilmesi ve ıslah şartlarının korunması. An itibarıyla enstitümüzde 132 genotip üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Patatesin parmak izi çıkarılıp genetik tabanı oluşturulacak
Patatesin parmak izi çıkarılıp genetik tabanı oluşturulacak
Patatesin parmak izi çıkarılıp genetik tabanı oluşturulacak
Patatesin parmak izi çıkarılıp genetik tabanı oluşturulacak

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Araştırma, Genetik, Tarım, Niğde, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Patatesin 'parmak izi' çıkarılıp genetik tabanı oluşturulacak - Son Dakika


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