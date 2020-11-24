Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor - Son Dakika

Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor

24.11.2020 08:22
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde mağaralar soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde mağaralar soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının 12 aynı olduğu mağaralarda tonlarca patates yaklaşık 8 ay muhafaza ediliyor.

Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Sandıklı'ya bağlı Akin köyündeki 5 mağara, patates saklamak amacıyla doğal soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Her biri 2 ila 3 bin ton kapasiteli mağaralara ekim ayı başında konulan patatesler, mayıs sonuna kadar kalıyor. İçerisindeki sıcaklığın yaz kış sıfır ile 4 derecede sabit kaldığı mağaralarda depolanan patatesler, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor. Mağaralarda patateslerin depolanması ve nakliyesi sırasında günde 100'e yakın işçi çalışıyor.

Patates depolanan mağaralara son dönemde limon v cennet elması da koyulmaya başlandı.'TÜM ÜRÜNLER DEPOLANABİLİR'Mağaralarda çalışan işçileri ziyaret eden Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Akin köyümüzde bulunan bu doğal mağaralar köyümüzün kalkınma kooperatifi tarafından işletilen ve doğal iklim ile ürünleri saklayan ve her mevsim sıfır ila 4 derece sıcaklıkta patates, cennet elması, limon ve elma gibi depo gerektiren ürünlerin depolanabileceği çok güzel bir proje ve çalışma olmuş" dedi.'KADINLARIMIZ BURADA ÇALIŞARAK EVLERİNE KATKI SUNUYORLAR'Kadınların da burada evlerine katkı sunmak amacı ile günlük yevmiye usulü ile çalıştığını aktaran Fatma Toptaş, "Çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması yanı sıra eşlerinin günlük ihtiyaçlarına burada çalışarak destek olabiliyorlar. Yalnız tarımda çalışan bu tip yerlerde çalışan kadın işçilerimizin çalışma şartları iyileştirilerek, sigortalandırılması gerekiyor" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN ÖRNEK DEPOSU'Akin köyü sakinlerinden patates üreticisi Ali Günışık da "Köyümüz kalkınma kooperatifi tarafından işletilen bu doğal depolar patates olsun, cennet elması olsun, limon olsun üreticilerimizin depolama ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 5 mağara bulunuyor. 10 bin ton ürün koyulabiliyor. Bu depolarımız aynı zamanda burada çalışan işçilerimize ekmek verir. Burada depolama işlemleri 9'uncu ayda başlar, 2'nci aya kadar sürer. Türkiye'nin örnek bir deposu. Daha da açılacak yerlerimiz var. İnşallah önümüzdeki yılda oraları da bitirmek istiyoruz" dedi.'DEPOLAR ÇOĞALTILMALI 'Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sebze halinde dükkanı olduğunu, patates ve soğan alım-satımı yaptığını söyleyen Kudret Kurban, "Çiftçimizden malımızı temin ediyoruz, Bandırma'da satıyoruz. Ama bu depolar yeterli değil çoğaltılması gerekir. Depolarımız biraz daha fazla olsa üreticimiz yarısını satar yarısını depolara koyar, değerli ürünlerini satar" diye konuştu.'EVE KATKI SAĞLAMAK AMACI İLE ÇALIŞIYORUM'Depolarda patates işinde çalışan Zübeyde Doğan da "Eşim serada çalışıyor. 3 tane çocuğum var. Evim kira evimin ekonomisine katkı için buraya gelip çalışıyorum. Günlük burada 80 liraya çalışıyorum. Biraz daha ücretler artsa ve sigorta yapılsa iyi olacak. Hayat pahalı" dedi.REKOLTE 250 BİN TON

Öte yandan, Sandıklı bölgesinde bu yıl 30 bin dekar üzerinde ekim yapılırken, rekolte ise 250 bin ton civarında gerçekleşti. Patates üreticileri rekoltenin bu yıl iyi olduğunu belirterek, kış sezonunda patateste sıkıntı yaşanmayacağını aktardı.


- Afyonkarahisar
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor
Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor

Sandıklı, Türkiye, Afyon, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patatesler doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor - Son Dakika


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