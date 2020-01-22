Patatesli ekmeğin Coğrafi İşaret denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patatesli ekmeğin Coğrafi İşaret denetimi yapıldı - Son Dakika

Patatesli ekmeğin Coğrafi İşaret denetimi yapıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası yetkililerinden oluşan onaylı denetim komisyonunca;

Patatesli ekmeğin Coğrafi İşaret denetimi yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası yetkililerinden oluşan onaylı denetim komisyonunca; coğrafi işaretleme sınai mülkiyet hakkı ile koruma altına alınan "Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği" nin 2020 yılı denetimi gerçekleştirildi.


6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 49.maddesine istinaden Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen denetim uygulamasında üreten, satan, dağıtım yapan işletmelerin coğrafi işaret şartnamesine uygunlukları incelendi.


İlgili taraflara coğrafi işaretin ve gerçekleşen denetimin önemi, üretim ve satış aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, amblem kullanma usul ve esasları aktarıldı. Yüzyıllardır bu toprakların velinimeti olan, gerek üretim yöntemi gerekse ürün bileşimi açısından şehre özgü yöresel ekmeğin geleneksel üretimini sürdürmesi için denetimler periyodik olarak tüm il sınırlarımız dahilinde gerçekleştirilmeye devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Patatesli ekmeğin Coğrafi İşaret denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]