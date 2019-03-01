Patatesli Omlet Yapımı | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri
31 dakika önce
Patatesli omlet yapımı! Pratik yemek tarifleri patatesli omlet tarifi ile devam ediyor.
Patatesli omlet yapımı! Pratik yemek tarifleri patatesli omlet tarifi ile devam ediyor. Sabah kahvaltılarında afiyetle yiyebileceğiniz bu müthiş yemek tarifi için mutfakta buluşalım.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:20 Kaynak: Youtube
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