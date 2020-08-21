Patateste ihracat ön izin şartının kaldırılması çiftçiye nefes aldıracak

Patateste ihracat ön izin şartının kalkmasının ardından Niğde'den yaklaşık 3 bin 500 ton ürün ihraç edildi.

Altunhisar ilçesinde temmuz ayının ilk haftasında başlayan yazlık patates hasadı devam ediyor.

Hasadın başladığı günlerde kilogramı 1,20-1,30 lira arasında satılan patates, şu anda yaklaşık 40 kuruştan alıcı buluyor.

Patateste temmuz ayında ihracat ön izin şartının kaldırılmasıyla fiyatların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Yaklaşık 90 bin ton yazlık patates rekoltesi beklenen kentten 20 bin ton patatesin ihraç edilmesi hedefleniyor.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik, AA muhabirine, hasadın sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.

Patates fiyatında hasadın başladığı günlere göre düşüş yaşandığına dikkati çeken Özçelik, "Hasat devam ederken fiyatlar düştü. Şu anda patatesin tarlada kilogram fiyatı 40 kuruş. Hükumetimiz aracılığıyla patatesin ihracatında talep edilen ön izin şartı kalktıktan sonra yaklaşık 3 bin 500 ton ürün, Dubai, Gürcistan ve Suriye'ye ihraç edildi." dedi.

"Ürün çiftçinin elinde kalmayacak"

Tüccardan tereddüt etmeden ihracatı sürdürmesini isteyen Özçelik, şöyle konuştu:

"Yoğun olarak ihracat yapılmıyor. Bu yıl yaklaşık 20 bin ton ihracat hedefliyoruz. Şu ana kadar 3-4 bin tonu gitti. İnşallah devamı gelecek ve çiftçi biraz rahatlayacak. Koronavirüs ihracatı biraz etkiledi. Patateste hijyen, ilaçlama dört dörtlük yapılıyor, çok dikkat ediyoruz. Tüccarların tereddüt etmeden ihracata devam etmesini istiyoruz. İhracat arttıkça çiftçi biraz daha rahatlayacak, fiyatlar biraz daha yükselecek. En azından ürün çiftçinin elinde kalmayacak."