Paten süren çocuklara 'tehlikeli yokuş yardımı' - Son Dakika

- Paten süren çocuklara 'tehlikeli yokuş yardımı'

Motosiklet sürücüsü, 3 patenli çocuğun yokuşu motosiklete tutunarak çıkmasına müsaade etti

ANTALYA - Antalya'da bir motosiklet sürücüsü, Konyaaltı Sahilinden varyantlara çıkan yokuşu çıkmak isteyen yaşı küçük patenli çocuklara yardım etti. Motosikletinin arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yokuşu tehlikeli şekilde çıkması kameralara yansıdı.

Olay, Konyaaltı Sahili'nden Konyaaltı Caddesi'ne çıkışın olduğu virajlı çift yönlü yolda meydana geldi. Sahilden arkasına bindirdiği yolcuyla gitmek için hazırlanan motosiklet sürücüsü, yokuşu çıkmak için yardım isteyen 3 patenli çocuğun, motosikletine tutunmasına müsaade etti. Yaklaşık 250 metrelik mesafeyi motosiklete tutunarak giden çocuklar, zaman zaman düşme tehlikesi yaşadı. Yokuşu çıkan çocuklar ardından motosikletten ayrılıp yollarına paten sürerek devam etti.

Çocukların o anları kameralara yansıdı.