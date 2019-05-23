Son Dakika Haberleri: Paten Tutkunlarının Tehlikeli Yolculuğu

Paten Tutkunlarının Tehlikeli Yolculuğu

4 saat önce

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 4 patencinin kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Paten Tutkunlarının Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 4 patencinin kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mithat Özsan Bulvarı'nda 4 patenci, arkasına tutuldukları 01 DLB 34 plakalı kamyonetle yolculuk yapmaya başladı.

Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen patenciler, yaklaşık 3 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğa devam etti.

Tehlikeli yolculuk kamyonetin kırmızı ışıkta durmasıyla sona erdi.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:55 Kaynak: AA
Sarıçam, Adana, Güncel
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