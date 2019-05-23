Paten Tutkunlarının Tehlikeli Yolculuğu
4 saat önce
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 4 patencinin kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:55 Kaynak: AA
'nın Sarıçam
ilçesinde 4 patencinin kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mithat Özsan Bulvarı'nda 4 patenci, arkasına tutuldukları 01 DLB 34 plakalı kamyonetle yolculuk yapmaya başladı.
Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen patenciler, yaklaşık 3 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğa devam etti.
Tehlikeli yolculuk kamyonetin kırmızı ışıkta durmasıyla sona erdi.
Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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