Paten üzerinde ilerleyip halay çektiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Paten üzerinde ilerleyip halay çektiler - Son Dakika

Paten üzerinde ilerleyip halay çektiler

6 saat önce

Diyarbakır'da patenli 3 kişi, ellerine aldıkları mendille halay çekti.

Paten üzerinde ilerleyip halay çektiler, System.String[]

Diyarbakır'da patenli 3 kişi, ellerine aldıkları mendille halay çekti. Trafik kurallarını hiçe sayıp ölüme davetiye çıkaran gençlerin görüntü cep telefonlarına kaydedildi.


Diyarbakır- Elazığ karayolunda patenle kayan 3 kişi, ellerine aldıkları mendille halay çekti. Trafik kurallarını hiçe sayıp ölüme davetiye çıkaran gençlerin görüntüsü, arkadan seyreden bir otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Halay çekerek kırmızı ışıktan geçen gençler, daha sonra gözden kayboldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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