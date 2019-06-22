Son Dakika Haberleri: Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler
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Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler, System.String[]
TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Süleymanpaşa ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Çocukların yaptığı bu tehlikeli yolculuk, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra motosikleti bırakıp, caddenin ortasında patenle yollarına devam etti.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:41 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Güncel
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