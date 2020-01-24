Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ve minibüslerin arkasına takılıp ilerleyen patenci gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ve minibüslerin arkasına takılıp ilerleyen patenci gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli bir genç seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak yolda ilerliyor.
Yön değiştiren araçlardan diğer araçlara geçerek yolculuğunu sürdüren genç adeta kazaya davetiye çıkarıyor.
Kara yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenen patenli genç, bir süre sonra karşı şeride geçerek gözden kayboluyor.
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