Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ve minibüslerin arkasına takılıp ilerleyen patenci gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ve minibüslerin arkasına takılıp ilerleyen patenci gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli bir genç seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak yolda ilerliyor.

Yön değiştiren araçlardan diğer araçlara geçerek yolculuğunu sürdüren genç adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

Kara yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenen patenli genç, bir süre sonra karşı şeride geçerek gözden kayboluyor.

Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu
Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor Soylu'dan deprem sonrası sosyal medya uyarısı: Tahkikat başlatacağız Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da deprem olacağını 4 ay önce söylemişti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 02:41:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]