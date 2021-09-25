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Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika

Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada

25.09.2021 09:11
Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada, System.String[]

Bahçelievler'de motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya anbean yansıdı.

Bahçelievler'de motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya anbean yansıdı.

O-7 Karayolu Bahçelievler Çobançeşme mevkisinde seyir halindeki bir motosikletin arkasına takılan 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Öndeki patencinin motosiklete, arkadaki 2 kişinin ise birbirlerine tutunarak araç trafiğinde ilerlemesi gören sürücüleri şaşkına çevirdi. Patenli gençlerin kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı o yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. - İSTANBUL

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika


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