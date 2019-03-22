Son Dakika Haberleri: Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

1 saat önce

Pendik'te özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yaparak ilerleyen patenci gençlerin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
Pendik'te özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yaparak ilerleyen patenci gençlerin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli genç bu şekilde yolculuk yaptı.

Bazı şoförlerin kornalı uyarılarına aldırmayan patenciler, tehlikeli yolculuğunu sürdürdü.

Cep telefonu kameralarına yansıyan ve yürekleri ağza getiren yolculuk, gençlerin varacakları yere gelmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Ankara, Pendik, Güncel
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