Son Dakika Haberleri: Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

1 saat önce

ERZURUM'da belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk yapan gençlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu, System.String[]

ERZURUM'da belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk yapan gençlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağında ilerleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına takılan patenli iki genç, tehlikeli bir yolculuk yaptı. Cumhuriyet Caddesine doğru ilerleyen otobüsün arkasında bir süre giden gençler, kendilerini görüntüleyen arkadaki araçlardakilere ise aldırmadı. Rahat tavırlarını bozmayan iki genç, ışıkta bekleyen otobüsten ayrılmadı. Gençler, otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuklarını devam ettirdi.

Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:16 Kaynak: DHA
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