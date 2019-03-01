Son Dakika Haberleri: Patencilerimizden Rusya Çıkartması

Patencilerimizden Rusya Çıkartması

2 saat önce

29.Kış Üniversite Oyunları Cumartesi günü Rusya'da start alıyor.

Patencilerimizden Rusya Çıkartması, System.String[]
29.Kış Üniversite Oyunları Cumartesi günü Rusya'da start alıyor. Artistik Buz Pateni, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu olmak üzere 4 branşta 5'i bayan, 9'u erkek 14 milli sporcu ile Türkiye'yi temsil edecek olan kafile Rusya'ya gitti.

2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasyonarsk kentinde yapılacak olan Üniversite Oyunlarında en fazla sporcular patenciler. Türkiye'yi artistik patende Sinem Kuyucu ve Burak Demirboğa, Kısa Mesafe Sürat Pateninde de Fırat Yardımcı, Davut Tahtacı, Fatih Ayden ve Tünay Şimşek temsil edecek. Sürat Patenciler 500, 1000 ve 1500 metre yarışlarının yanısıra bayrak yarışında da iddialı. Daha önce Erzurum'un ev sahipliği yaptığı Üniversite Oyunlarında patenciler, Saraybosna'da ki EYOF yarışlarından sonra Rusya"da ki Üniversite Oyunlarına da madalya için şartlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, son zamanlarda özellikle sürat pateninde büyük bir ivme yakalandığını belirterek, "Çok daha büyük hedefleri olan bir Federasyonuz. Rusya'da ki yarışlar da büyük hedeflerimizin bir parçası. Fazlasıyla madalya beklentimiz var. Hele hele yapılaş performans testlerinde sporcularımızın istim üstünde olması madalya umutlarımızı artırmıştır" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti

AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patencilerimizden Rusya Çıkartması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]