Patencinin İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Patencinin İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi

30.03.2022 12:24
Patencinin İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi

İstanbul Fatih'te taksiye tutunarak ilerleyen patencinin düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Fatih'te taksiye tutunarak ilerleyen patencinin düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde paten kullanan bir kişinin, seyir halindeki taksinin arka kısmına tutunarak yolda ilerlemesi, aynı yönde giden başka araçtakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülere göre, taksinin arkasına tutunarak patenle ilerleyen kişi, dengesini kaybedip düştü. Savrulan patenci, aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Patencinin tehlikeli yolculuğunu aynı istikamette ilerleyen başka bir araçta telefonuyla kaydeden Kazım Aktaş, paten kullanan kişinin yaklaşık 100 metre taksiye tutunarak ilerlediğini söyledi.

Aktaş, "Kaza tam bizim önümüzde oldu. İlgimi çektiği için o sırada telefonla görüntülüyordum. Paten sürücüsü taksiye tutunarak ilerledikten bir süre sonra düştü. Allah'tan yaralanmadı." ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Fatih, Paten, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patencinin İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika


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