PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ - Son Dakika
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PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ

30.03.2022 11:11

FATİH'te bir patencinin, taksiye tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğu dengesini kaybedince yerde bitti.

FATİH'te bir patencinin, taksiye tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğu dengesini kaybedince yerde bitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Eminönü Kenndy Caddesi'nde saat 08.10 sıralarında meydana geldi. Bir paten sürücüsü akan trafikte seyir halindeki taksinin bagajına tutunarak ilerledi. Paten sürücüsü bir süre taksiye tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğunu ellerini bırakarak bitirmek istediğinde ise dengesini kaybederek yola düştü. Patenli sürücü, düşmenin etkisiyle elindeki eşyalarla birlikte metrelerce yolda sürüklendi. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ
PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ
PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ
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İstanbul, Paten, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ - Son Dakika


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