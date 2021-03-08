Patenle araç arkasında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Patenle araç arkasında tehlikeli yolculuk
08.03.2021 12:26
Patenle araç arkasında tehlikeli yolculuk Bursa'da bir grup patenli genç, aracın arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.
Patenle araç arkasında tehlikeli yolculuk
BURSA - Bursa'da bir grup patenli genç, aracın arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.
Patenli gençler kendilerini tehlikeye atmaya devam ediyor. Yıldırım ilçesinde bir grup patenli genç, ölüm tehlikesine aldırmayıp, tutundukları otobüsün arkasında uzun süre yolculuk yaptı. Trafikte gençlerin tehlikeli yolculuğunu ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
Son Dakika Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı