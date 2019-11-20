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Patenle kayan çocuğun otobüs şoförü tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasında
6 saat önce
Antalya'da bir çocuğun patenle kayarken tutunduğu otobüsün şoförü tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Antalya'da bir çocuğun patenle kayarken tutunduğu otobüsün şoförü tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde özel halk otobüsünün şoförü, aracın arkasına tutunarak pateniyle trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen çocuğu fark etti.
Otobüsü durdurarak aşağı inen şoför, tartakladığı çocuğa daha sonra tokat attı. Şoför ile duruma tepki gösteren çevredeki vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Vatandaşların tepkisinin artması üzerine otobüse binen şoför olay yerinden uzaklaştı.
Bu arada şoförün çocuğu darbetmesi ve çevredekilerin tepkisi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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