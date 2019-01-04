Son Dakika Haberleri: Patenle Tehlikeli Yolculuk

Patenle Tehlikeli Yolculuk

1 saat önce

ÇORUM'da halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, görenleri tedirgin etti.

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ÇORUM'da halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, görenleri tedirgin etti. Tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

Çorum'da seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, bu şekilde yolculuk yaptı. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan genç, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Ölümüne yolculuk otobüsün durağa girmesiyle sona erdi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

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