Son Dakika Haberleri: Patenle Tehlikeli Yolculuk

Patenle Tehlikeli Yolculuk

41 dakika önce

Bilecik'te paten kullanan bir grup gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bilecik'te paten kullanan bir grup gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik'in en işlek caddesi olan Teyfikbey caddesi Bankalar bölgesinde pateniyle gezen bir grup gençten bazıları otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede yapılan bu hareket yürekleri ağızlara getirse de kendisinin aldırış etmediği görüldü. Bir minibüsün arkasına takılan 2 çocuktan birinin yere düşmesi arkadan başka bir aracın gelmemesi nedeniyle olası bir felaket atlatıldı. Çocukları yol kenarına park eden araçlardan para toplayan otopark görevlisinin azarlaması da sonuçsuz kalırken, çocuklar tehlikeli hareketlere devam etti. Sonunda tepkiler artınca çocuklar bölgeden uzaklaştı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

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