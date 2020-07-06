Patenle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Patenle tehlikeli yolculuk kamerada
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hareket halindeki beton mikserin arkasına tutunarak, patenle kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hareket halindeki beton mikserin arkasına tutunarak, patenle kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Günlükbükbaşı yolunda kaydedilen görüntülerde bir genç beton mikserinin arkasına tutunarak kayarken o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, patenli gencin metrelerce beton mikserin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 19:32 Kaynak: DHA
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