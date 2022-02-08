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Son dakika haberleri! Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor

08.02.2022 09:49

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın en işlek cadde ve bulvarlarında patenli çocuklar araçlara tutunarak ölümüne yolculuk yapmaya devam ediyor.

Adana'nın en işlek cadde ve bulvarlarında patenli çocuklar araçlara tutunarak ölümüne yolculuk yapmaya devam ediyor.

Kent merkezinin bir çok noktasında patenli çocukların tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. Adana'nın en işlek bulvar ve caddesinde çocukların araçlara tutunarak ölüme davetiye çıkararak yolculuk yapması dikkat çekti. 5-6 çocuğun hızla giden bir araca tutunarak yollarına devam etmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çocuklardan birinin araca tutunurken bir ayağını da havaya kaldırarak tehlikenin dozunu artırdığı görüldü.

Kazaya davetiye çıkaran patenli çocuklar trafikte ilerlerken gözden kayboldu.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Son dakika haberleri! Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor
Son dakika haberleri! Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor
Son dakika haberleri! Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor
Son dakika haberleri! Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor

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Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor - Son Dakika


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