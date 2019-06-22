Son Dakika Haberleri: Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu, System.String[]
TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Süleymanpaşa ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Çocukların yaptığı bu tehlikeli yolculuk, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra motosikleti bırakıp, caddenin ortasında patenle yollarına devam etti.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Güncel
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