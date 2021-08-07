PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de patenli iki çocuğun otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukların tehlike atlattıkları da görüldü.

Halkalı'da dün akşam saatlerinde, arkalarında ilerleyen bir araçtan çekilen görüntülerde, patenli iki çocuk otomobile tutunarak tehlikeli yolculuk yapıyor. Sağında tutunan çocuk bir süre sonra otomobili bırakarak önünden geçip kaza tehlikesi atlatıyor. Tümsekte zıplayan otomobil, solunda tutunan çocuğu yana doğur atıyor ve çocuk akan trafikte düşme tehlikesi geçiriyor. Görüntü çocukların atlattığı tehlikenin ardından sona eriyor.